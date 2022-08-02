شاب يشعل النيران بجوار سيارة والده بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النيران بها على الأرض بجوار إحدى السيارات.

بالفحص تبين عدم ورود اية بلاغات فى ذات الشأن، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه ووالده فقام بتهديد والده بسكب كمية من مادة "التنر" بجوار السيارة ملك والده التى ظهرت بمقطع الفيديو، وإضرام النيران بتلك المادة، ولم ينتج عن ذلك حدوث اية تلفيات بالسيارة، وباستدعاء والد المذكور، أيد ذلك ورفض اتهام ابنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.