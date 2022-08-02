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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-8-2022 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:12 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-8-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-8-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.91 للشراء، 18.97 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.93 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.89 جنيه للشراء، 18.99جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.91 جنيه للشراء.
  
18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.91 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.91 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.89 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.93 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

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