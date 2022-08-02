روسيا تبحث مع الصليب الأحمر الوضع فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الوضع في أوكرانيا مع مسؤليين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه جرى تبادل مفصل للآراء وآخر المعلومات حول قضايا النشاط الإنساني في إطار الوضع بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أكد إيجور جوفكفا، المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني، أن السلطات الألمانية تمنع رصد مساعدات مالية طارئة لكييف وعد بها الاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى، أن الجانب الأوكرانى قد تلقى مليار يورو من 9 مليارات، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها مساعدات مالية، لكن باقى الأموال لم يتم تحويلها بعد.

وتابع المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى: لسوء الحظ، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا، تمنع النظر في هذه القضية في الوقت الحالي.