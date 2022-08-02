اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبحث مع الصليب الأحمر الوضع فى أوكرانيا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:16 م
روسيا تبحث مع الصليب الأحمر الوضع فى أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الوضع في أوكرانيا مع مسؤليين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه جرى تبادل مفصل للآراء وآخر المعلومات حول قضايا النشاط الإنساني في إطار الوضع بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أكد إيجور جوفكفا، المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني، أن السلطات الألمانية تمنع رصد مساعدات مالية طارئة لكييف وعد بها الاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى، أن الجانب الأوكرانى قد تلقى مليار يورو من 9 مليارات، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها مساعدات مالية، لكن باقى الأموال لم يتم تحويلها بعد.

 

وتابع المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى: لسوء الحظ، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا، تمنع النظر في هذه القضية في الوقت الحالي.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة