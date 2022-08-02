حزب المحافظين يؤجل التصويت على خليفة جونسون بسبب "إنذار قرصنة"

كتب أحمد عرفة

أجل حزب المحافظين التصويت على خليفة رئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون بسبب "إنذار قرصنة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يغادر دواننج ستريت، إلا أن الكثيرين لا يتوقعون أن يبتعد عن الأضواء أو يتخلى يوما ما عن استعادة المنصب.

وذكرت الصحيفة أن جونسون الذى أعلن استقالته قبل أسابيع لكنه يتولى تسيير الأعمال حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين، لم يبتعد عن الأضواء. فقط ظهر وهو يركب طائرة مقاتلة فى قاعدة عسكرية خلال مناورات مع القوات الأوكرانية.