الهند تسجل 13 ألفا و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 13 ألفاً و734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليوناً و50 ألفاً و9 حالات.

وأفادت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفاً و430 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 139 ألفاً و792 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليوناً و383 ألفاً و787 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 17 ألفاً و897 شخصاً خلال ال24 ساعة الماضية.