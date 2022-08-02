القبض على المتهم بالإطاحة بطفل بسيارته فى كرداسة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو تحت عنوان (رعونة شاب بسيارة مستأجرة تغتال براءة الطفل عمر بأبو رواش).

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، وأقر بأنه أثناء سير ابنه "7سنوات" بدائرة المركز اصطدمت به سيارة قيادة شخص، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وعقب ذلك تبلغ من المستشفى المشار إليها بوفاة الطفل متأثراً بإصابته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.