اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: واشنطن تحذر من ارتفاع المخاطر بعد تصفية الظواهري

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:56 م
الخارجية الأمريكية: واشنطن تحذر من ارتفاع المخاطر بعد تصفية الظواهري أيمن الظواهرى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر من ارتفاع المخاطر بعد تصفية زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال قيام منظمات إرهابية باستهداف مصالح أمريكية حول العالم.

وفى وقت سابق علق البيت الأبيض على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا، إن "الظواهري كان الإرهابي الأكبر في العالم وقد نفذنا التزامنا بالقضاء عليه".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن كان قد أكد أنه لن يسمح أن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين.

 


ايمن الظواهرى

القاعده

أمريكا

أفغانستان

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة