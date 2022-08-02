الخارجية الأمريكية: واشنطن تحذر من ارتفاع المخاطر بعد تصفية الظواهري

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر من ارتفاع المخاطر بعد تصفية زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال قيام منظمات إرهابية باستهداف مصالح أمريكية حول العالم.

وفى وقت سابق علق البيت الأبيض على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا، إن "الظواهري كان الإرهابي الأكبر في العالم وقد نفذنا التزامنا بالقضاء عليه".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن كان قد أكد أنه لن يسمح أن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين.