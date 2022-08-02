اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الصينى يعلن عن مناورات عسكرية فى 6 مناطق بمحيط جزيرة تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:20 م
الجيش الصينى يعلن عن مناورات عسكرية فى 6 مناطق بمحيط جزيرة تايوان الجيش الصينى -أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال التلفزيون الصيني، إن جيش التحرير الشعبي، سيجري مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد.

 

وفى السياق ذاته، علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

 

من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.

 

وغردت بيلوسى فور وصولها إلى تايوان على تويتر قائلة: "تؤكد مناقشاتنا مع القيادة التايوانية دعمنا لشريكنا وتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة".

 

ووسط ظلام دامس، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، فيما قال التلفزيون الصيني، إنه تم إرسال طائرة مقاتلة Su-35 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مضيق تايوان.


رئيسة مجلس النواب الأمريكي

نانسى بيلوسي

نانسى بيلوسي في تايوان

الصين

اخبار الصين

اخبار تايوان

تايوان

الجيش الصيني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نانسى بيلوسى: زيارة تايبيه تؤكد التزام أمريكا بدعم الديمقراطية فى تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:11 م

وسط الظلام الدامس.. أول صور لوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكى أراضى تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:59 م

وزير خارجية الصين يوجه رسالة تحذيرية للسياسيين الأمريكيين بسبب تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:41 م

مقاتلات حربية صينية تحلق قرب مضيق تايوان قبل وصول "بيلوسى" إلى تايبيه

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:36 م

تايوان: مطار تاويوان يشدد الإجراءات الأمنية بسبب تهديد بوجود قنبلة قبل زيارة بيلوسى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة