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نانسى بيلوسى: زيارة تايبيه تؤكد التزام أمريكا بدعم الديمقراطية فى تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:11 م
نانسى بيلوسى: زيارة تايبيه تؤكد التزام أمريكا بدعم الديمقراطية فى تايوان نانسي بيلوسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.

وغردة فور وصولها إلى تايوان على تويتر قائلة: "تؤكد مناقشاتنا مع القيادة التايوانية دعمنا لشريكنا وتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة".

ووسط ظلام دامس، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، فيما قال التليفزيون الصيني، إنه تم إرسال طائرة مقاتلة Su-35 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مضيق تايوان.

 


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