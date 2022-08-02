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التموين: السلع متوفرة ولدينا 4 ملايين طن مخزون قمح بالصوامع

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:12 م
التموين: السلع متوفرة ولدينا 4 ملايين طن مخزون قمح بالصوامع السلع التموينية
كتب الأمير نصرى

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قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم ضخ السلع التموينية من يوم 27 يوليو، لصرف مستحقات شهر أغسطس من اليوم الأول، وجميع المقررات متوفرة بنسبة 25 %، وأى مواطن له حرية الاختيار بين 25 سلعة حسب احتياجات المنزل.

وأضاف، خليل خلال مداخلة هاتفيه على قناة "dmc"، أن هناك حملات دورية مستمرة لتوفير السلع ووصلوها للمواطن، فضلا عن وجود قاعدة بيانات والعرض بصفة مستمرة على الوزير.

تابع، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القمح هذا العام يحسب للقيادة السياسية ويوجد 4 ملايين طن مخزون استراتيجى بالصوامع، ونجحت الدولة فى جلب 660 ألف طن قمح، ولدى إكتفاء ذاتى غير مسبوق من القمح حتى فبراير 2023، ونحن على أرض ثابته ونشترى بحرية تامة فى المناقصات، وكل التعاقدات مع القمح وصلت، ماعدا واحدة، كما أن السلع متوفرة والسلع آمنة.

وأشار إلى أن لدينا 1500 مخزن تابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، ومصر ستكون سلة الغذاء فى الوطن العربى، حيث هناك توجه فى الزراعة والصناعة، فالدولة نجحت فى ملف الأمن الغذائي.


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