33 محضرًا فى حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

أسفرت الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 33 محضرًا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز بمراكز ومدن منية النصر والمنصورة وشربين وأجا والمطرية، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 11 محضر نقص وزن و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و1 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينيه و5 محاضر تصرف فى سلع مدعمة.

وأضاف أنه تم تحرير 3 محاضر سلع مجهولة المصدر ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك و2 محضر عدم وجود سجل (بدال) ومحضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و4 محاضر أوكازيون بدون ترخيص، ومحضر إعاقة أعمال الحملة، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على 10000 علبة سجائر وطن سكر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا الصدد، كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أكد على أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



حملة تموينية



حملة تموينية



حملة تموينية