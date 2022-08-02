اتحاد طلاب "هندسة طنطا " يهدى درع الاتحاد لـــ" رئيس الجامعة "

الغربية مصطفى عادل

أهدى رئيس اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة طنطا ونائبته درع الاتحاد للدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا لتقديراً لدوره ودعمه الدائم لاتحاد الطلاب بالجامعة والكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

أعرب رئيس الجامعة خلال لقائه بالطلاب عن خالص تقديره بالإهداء، مؤكداً على دور الاتحادات الطلابية في تعزيز عمليات التواصل بين الجامعة وطلابها، مؤكداً أن شعور الطلاب بالانتماء للجامعة يمثل أحد أهم الأولويات في منظومة القيم الحاكمة التي تستهدفها الجامعة، باعتبار أن الشباب هم حملة راية التنمية والتطوير وأن الاستثمار في العقول البشرية مع توفير الإمكانيات المادية هو حجر الزاوية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الجامعة تعمل دائمًا على تمكين الشباب على كافة المستويات.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن دعم اتحاد الطلاب بالجامعة يحظى بأولوية قصوى، موضحاً أن الجامعة حريصة كل الحرص على توجيه كافة أشكال الدعم لأنشطة الاتحادات الطلابية، العلمية والفنية والثقافية والرياضة التي تعزز قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

كما قدم الطلاب الشكر لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة لدعم أنشطة الاتحاد الطلابية، مؤكدين أن التكامل بين خطة الجامعة الاستراتيجية وأنشطة الاتحادات الطلابية يؤتي بثماره في تحقيق إنجازات طلابية في مختلف المسابقات والفعاليات.





