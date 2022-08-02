اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:08 ص
أكرم القصاص
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إيطاليا ترحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا الأوكراني

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:00 ص
إيطاليا ترحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا الأوكراني وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
أ ش أ

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أعربت إيطاليا عن ترحيبها بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا الأوكراني.
 
وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، ضرورة ضمان استمرار هذه الصادرات دون انقطاع وبما يتماشى مع الالتزامات بالتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.
 
وتتجه السفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان محمّلة بـ 26,527 طن من الذرة، وهي الأولى التي تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو الماضي.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في وقت سابق اليوم الاثنين، عن ترحيبه بإبحار أول سفينة تجارية من ميناء أوكراني منذ 26 فبراير الماضي، وقال إنها محملة بسلعتين "الذرة والأمل".

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