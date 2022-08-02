إجراءات جديدة فى بريطانيا ضد "الأوليجاريش الروس".. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

ستتخذ المملكة المتحدة إجراءات قانونية جديدة تستهدف الاوليجارش الروس الذين يحاولون القيام ‏بعمليات غسيل أموال غير مشروعة داخل المملكة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.‏

ستحتاج أى شركة أجنبية مجهولة المصدر تسعى لشراء أرض أو عقارات فى المملكة المتحدة إلى الكشف ‏عن المالكين الحقيقيين، وقد تواجه الشركات الأجنبية التى ترفض الكشف عن مالكها الحقيقى غرامات ‏تصل إلى 2500 جنيه إسترلينى فى اليوم أو خمس سنوات فى السجن.‏

ودخل القرار حيز التنفيذ وسط عقوبات اقتصادية ردا على الهجوم الروسى على أوكرانيا.‏

ووفقا للتقرير، المنظمات الأجنبية التى تمتلك بالفعل أرضًا فى المملكة المتحدة سيكون لديها فترة ستة ‏أشهر لتسجيل أصحابها المستفيدين أو مسؤولى الإدارة.‏

قال وزير الأعمال اللورد كالانان: "لقد أوضحنا أن المملكة المتحدة مكان للأعمال المشروعة فقط، ‏ولضمان خلونا من النخب الفاسدة ذات الثروة المشبوهة، نحتاج إلى معرفة من يملك ماذا من خلال ‏الحصول على هذا السجل الأول من نوعه وتشغيله بسرعة فائقة، فإننا نرفع الستار وقمنا بقمع ‏المجرمين الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة."‏

كان السجل جزءًا من مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) فى فبراير 2022، ردًا على ‏الحرب الروسية، ويقترح مشروع القانون أن يقوم أى شخص بإنشاء شركة أو إدارتها أو امتلاكها أو التحكم ‏فيها فى المملكة المتحدة للتحقق من هويته مع ‏Companies House‏، وهى وكالة حكومية، بالإضافة ‏إلى منح الوكالة القدرة على تحدى المعلومات المشبوهة.‏