الكرملين يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن نظام جديد للرقابة على الأسلحة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن موسكو أكدت أكثر من مرة ضرورة إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن نظام جديد للرقابة على الأسلحة.



وحول استعداد موسكو لبدء مفاوضات مع واشنطن حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة، أكد بيسكوف - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن موسكو أعلنت أكثر من مرة عن ضرورة إطلاق مثل هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن، مضيفا أنه إذا لم تعد المعاهدة موجودة دون استبدالها بمعاهدة جيدة أخرى، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على الأمن والاستقرار العالمي.



وأكد بيسكوف أن روسيا منذ البداية تدعو إلى إطلاق حوار بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن، ولكن حتى الآن، لم تظهر الولايات المتحدة أي اهتمام بهذا الأمر.



