أوباما: مقتل الظواهرى دليل على إمكانية استئصال الإرهاب دون الدخول بحرب بأفغانستان

وكتب أوباما في تدوينة على موقع (تويتر) حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، "بعد أكثر من عشرين عامًا على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة - أيمن الظواهري - إلى العدالة".

وقال إن "الهجوم الناجح الذي استهدف الظواهري في أفغانستان يعد تقديرا لقيادة الرئيس الحالي جو بايدن، ولعملاء المخابرات الذين عملوا منذ عقود لهذه اللحظة"، معربا عن أمله في أن يوفر مقتل الظواهري قدراً صغيراً من السلام لعائلات الحادي عشر من سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة .

وكان بايدن قد أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار، استهدفت منزل في العاصمة الأفغانية كابول .