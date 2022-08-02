أنور قرقاش: مقتل الظواهرى فرصة للمنطقة للتأمل فى عبثية التطرف والإرهاب

علق أنور قرقاش، المستشار السياسى لرئيس دولة الإمارات، على إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى في ضربة أمريكية بأفغانستان.
وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر" إن إعلان مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكري غزو الكويت فرصة للمنطقة للتأمل في عبثية التطرف والإرهاب المغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها، الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة".
الإعلان عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكري غزو الكويت في الثاني من أغسطس فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها،الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2022
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة