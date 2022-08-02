اليوم السابع
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أنور قرقاش: مقتل الظواهرى فرصة للمنطقة للتأمل فى عبثية التطرف والإرهاب

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:17 ص
أنور قرقاش: مقتل الظواهرى فرصة للمنطقة للتأمل فى عبثية التطرف والإرهاب أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات
وكالات

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علق أنور قرقاش، المستشار السياسى لرئيس دولة الإمارات، على إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى في ضربة أمريكية بأفغانستان.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر" إن إعلان مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكري غزو الكويت فرصة للمنطقة للتأمل في عبثية التطرف والإرهاب المغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها، الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة".

 


ايمن الظواهرى

مقتل ايمن الظواهرى

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لحظة مقتل ايمن الظواهرى

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