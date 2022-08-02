اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن أصدر قرار استهداف الظواهرى فى الـ 25 من الشهر الماضى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:35 ص
البيت الأبيض: بايدن أصدر قرار استهداف الظواهرى فى الـ 25 من الشهر الماضى الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أصدر قرار استهداف الظواهرى في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
 
وأكد البيت الأبيض، أن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا لم تؤثر على سير عملية قتل أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن ينشر تنظيم القاعدة مقاطع مصورة للظواهري للدعوة إلى تنفيذ هجمات إضافية.
 

وقال البيت الأبيض، نعلم أن بعض كبار قادة شبكة حقاني كانوا على علم بمكان الظواهري ونعلم ذلك من تسترهم عليه، مضيفا أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي على أن طالبان ستسعى للانتقام لكن الرئيس بايدن أكد على بقائنا يقظين.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن في تغريدة، "نواصل إظهار قدرتنا على الدفاع عن الشعب الأمريكي ضد أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

كما علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على مقتل الظواهرى قائلا، إن مقتل الظواهري دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن القوات الأمريكية استهدفت منزلا في الحي الدبلوماسي وسط كابول بطائرة مسيرة، كما ندد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، بالهجوم الأمريكي ونعتبره انتهاكا صريحا لسيادة البلاد.


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