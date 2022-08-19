وحدة السكان بالأقصر تدشن غدا مبادرة "لا للعنف الأسرى" لمواجهة المشكلات الاجتماعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رجاء شوقى مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على ما تم رصده من مشكلات اجتماعية في المجتمع الأقصري خلال الفترة الماضية، وإستناداً للمسؤولية وتنفيذاً للواجب نحو المجتمع الصعيدي تقرر تدشين السبت المقبل مبادرة "لا للعنف الأسرى"، وذلك فى إطار إهتمام ودعم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بأنشطة الوحدات.

وأضافت مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن مبادرة "لا للعنف الأسرى"، تأتى بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي وجامعة الأقصر والمجلس القومي للمرأة وذلك بمكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر، مضيفةً أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي وإيجاد الحلول لمشاكل العنف من خلال الإستعانة بأكاديميين من جامعة الأقصر ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونشر ثقافة اللين ونبذ العنف في كل مراكز وقرى المحافظة من خلال أنشطة مختلفة تتمثل في عدة ورش وندوات وأنشطة مدرسية ومسرحيات هادفة.

وفى نفس السياق يقول أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي للسكان، إن الوحدة دائما تسعى إلى تكوين شراكات فاعلة ومؤثرة مع كل أطياف المجتمع المدني والمؤسسات، مضيفاً أن المبادرة تأتي كإحدى الوسائل التي تتبناها وحدة السكان في خلق السلام والوئام في المجتمع الأقصري وتغليب سياسة اللين في كل المعاملات.

وأكد منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي للسكان، فى بيان صحفى، أن من أهم أهداف وحدة السكان هو الإرتقاء بالوعي الفكري والثقافي في شتى المجالات.