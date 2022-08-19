تحرير 5 محاضر و34 مخالفة فى حملة تفتيش بيئية بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة الصحة والسلامة المهنية استهدفت منطقة شارع نادي المدينة المنورة والشوارع المحيطة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محضر بيئة ، وعدد 34 مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شئون البيئة ، كل من الدكتورة امل علي إدارة الصحة والسلامة المهنية، وسعيد هاشم وأحمد أنور ورامي سعيد أعضاء إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر، ومصطفى عبد الباسط مسؤول التنظيم بحي جنوب.

وفى نفس السياق نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة شرطة المرافق تحت إشراف اللواء ولاء رضوان واللواء محمد العادلي مساعدي مدير الأمن، بمعاونة الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق والرائد محمد عبد الحكيم رئيس مباحث المرافق ، حملات مكثفة لتحقيق الإنضباط العام.

ونجحت تلك الحملات فى ضبط وتحرير 109 محضر ومخالفة وإزالة إدارية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة في المقاهي، حرصاً على الصحة العامة.



الحملات البيئية على المخابز فى الاقصر



تحرير 5 محاضر و34 مخالفة فى حملة تفتيش بيئية بالأقصر