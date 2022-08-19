مرافق الأقصر تحرر 112 محضرا متنوعا فى حملات بشوارع مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بوسط مدينة الأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، وبالتنسيق مع مجالس المدن لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بشوارع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرا إشغال، و7 محاضر لباعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، وضبط 4 ميكروفون تسبب ازعاج، و2 محضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط 13 شيشه، و27 محضر مضبوطات متنوعة، و43 محضر إزالات إدارية، وتضمنت الحملة شوارع التليفزيون والمنشية والمحطة وأبو الحجاج، ويوسف حسن والصنايع والكورنيش.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة الصحة والسلامة المهنية استهدفت منطقة شارع نادي المدينة المنورة والشوارع المحيطة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محضر بيئة، وعدد 34 مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شئون البيئة، كل من الدكتورة امل علي إدارة الصحة والسلامة المهنية، وسعيد هاشم وأحمد أنور ورامى سعيد أعضاء إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر، ومصطفى عبد الباسط مسؤول التنظيم بحي جنوب.