مدينة الزينية تنفذ إزالة التعديات فى المهد على أرض زراعية بالمخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة والتعامل بحزم مع كافة مخالفات البناء.

ومن جانبه قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري قامت بتنفيذ أعمال إزالة تعدى فى المهد على أرض زراعية على مساحة 45 متر عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت، وذلك بمرافقة مدير الجمعية الزراعية ويوسف أحمد رئيس القرية، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وعبدالرسول محمود رئيس الوحدة الزراعية بالقرية .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تلاحظ قيام المواطن "ص. ك.ح" ببناء سور على مساحة 45 متر تقريباً بارتفاع 2 متر، حيث تم التعامل معه وتنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وقبل بدء حملات الإزالات ضمن الموجة 20 للتعديات بالأقصر، عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الخميس الماضي، إجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن.

وتم خلال الإجتماع مناقشة الإستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .