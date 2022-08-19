مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نستقبل 150 ألف مريض سنويا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق يستقبل سنويا حوالى 150 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج من صندوق مكافحة الإدمان، و20 % لديهم إدمان الترامادول.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة سى بى سى، أن الترامادول هو مسكن للآلام ولكن يتم إساءة استخدام ويحدث أثار وخيمة سواء على المستوى الجسدى أو النفسى.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن إدمان الترامادول يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبى ويحدث حالة صرع ويسبب سكتات دماغية وجلطات في الدماء والعديد من الامراض النفسية ومقترن بالعديد من حوادث الطرق، وهو منتشر بشكل كبير بين فئة الحرفيين والسائقين.