قطع المياه 4 ساعات يوميا فى جاليسيا الإسبانية بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تعانى جاليسيا الإسبانية من حالة جفاف كبيرة حيث تتسارع الخزانات في الانخفاض بنسبة 5% خلال 7 أيام فقط ، ولذلك فقد قرر مجلس المدينة فرض قيود جديدة اعتبارا من سبتمبر المقبل ، والتي من شأنها أن تؤثر على حوالى مصف مليون شخص ، ومنها قطع المياه يوميا 4 ساعات.

وقالت صحيفة "لا بوث دى جاليسيا" الإسبانية إن مجلس مدينة جاليسيا ترى أنه يتعين على السكان العيش لمدة 4 ساعات بدون مياه يوميا ، وذلك في محاولة لتقليل الاثار السلبية لموجة الجفاف وأزمة المياه التي تعانى منها إسبانيا كلها بل وأوروبا أيضا.

كما هو الحال في مدينة ميليد الإسبانية التي حظرت استخدام المياه في حمامات السباحة وتنظيف السيارات والواجهات ، مع تقليل استخدام مياه الصنابير.

وتسببت موجة الجفاف التى تعانى منها أوروبا فى الوقت الحالى إلى انخفاض معدل احتياطى المياه فى خزان "فينويلا" الإسبانى ووصل إلى 12% فقط ، وهو أسوأ رقم منذ عام 1995، مما يهدد الزراعة والسياحة فى المنطقة.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الوضع الحالى لخزان فينويلا فى إسبانيا يؤدى إلى إنهاء رحلات القوارب وأيضا إلى موت أشجار الفاكهة، ويلقى دعاة حماية البيئة باللوم على تغير المناخ وسوء إدارة الموارد.

وقال رافائيل يوس، عالم البيئة الإسبانى، إن "المشكلة تكمن في وجود الكثير من المزارعين الذين يستخدمون الري وعلينا إيقافه وإقناعهم بالبحث عن بدائل مثل إعادة تدوير المياه وزراعة فواكه أخرى".

وأكدت الصحيفة أن الاثار الاقتصادية أصبحت مقلقة أيضا بسبب الجفاف ، حيث انخفضت محاصيل المانجو والافوكادو وهو ما تسبب ايضا فى انخفاض دخل المزارعين بمقدار الربع تقريبا فى السنوات الاخيرة.