اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:23 ص
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فى 8 نقاط كل ما تريد معرفته عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:00 ص
فى 8 نقاط كل ما تريد معرفته عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تغيرات المناخ - أرشيفة
كتبت أسماء أمين

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.
 
 
1-المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في إطار الاستعدادات لقمة المناخ.
 
2- تؤكد  المبادرة على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.
 
3- فتح باب التقدم للمشروعات الذكية والخضراء على المنصة الخاصة بالمبادرة بدءا من 21 أغسطس الجارى. 
 
4- تقدم المبادرة نموذجا رائدا يمكن الاستفادة منه عالميا وفى تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي فى مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.
 
 
5- سيتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل المحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية
 
6-وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها
7- المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة COP 27 وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
 
8-المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء

المناخ

cop27

اخبار الاقتصاد



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