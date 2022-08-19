ضبط 227 طن سلع والتحفظ على ما يزيد عن 4 آلاف لتر بنزين وسولار بالمنوفية

فريق المحافظات

فى إطار جهود الدولة المصرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى، وفى ضوء التنسيق بين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وهيئة الرقابة الإدارية، تم تشكيل لجان تفتيشية للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وفى هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية خلال الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس الجارى بمركز ومدينة أشمون وذلك للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملات التفتيشية، عن ضبط أكثر من (227) طن سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر بنطاق مركز أشمون وتبلغ قيمة المضبوطات (5 مليون و359 ألف و550جنيه ) وتحرير (168) محضراً للمحال التجارية والمخابز البلدية .

ومن أبرز القضايا التي تم تحريرها ، تحرير (3) محاضر جنح ضد أصحاب طلمبة رصيف بنزين بقرى شما وأبو رقبة لمزاولة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 4 آلاف و400 لتر بنزين وسولار، فيما تم تحرير (9) محاضر جنح ضد أصحاب مخازن مواد غذائية جملة بنواحي قنطرة النعناعية وصراوة وبندر أشمون و سبك الأحد وسمادون وسنتريس ، وذلك لحيازتهم سلع مجهولة المصدر وتم ضبط (11) طن دقيق ومكرونة وأكثر من (2500) عبوة عصائر وجبنة ومياه غازية ، و(700) كرتونة زيت طعام وسمن و(100) كرتونة مكرونة و(22) كرتونة شاي وتونة ونسكافيه ، (150) كرتونة شيبسى وبسكويت ولبان و(20) شيكارة أرز بسمتى ، و(30) طن سكر و(50) شرنك مياه غازية.

فيما تم تحرير (9) محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بنواحي قنطرة النعناعية ومؤنسة وسمادون وشوشاى والنعناعية و كفر قورص وشما لحيازتهم سلع مجهولة المصدر وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ، وتم ضبط (40) كرتونة مكرونة و 3 كرتونة شاي و 8 شيكارة دقيق ومكرونة و2 شيكارة أرز وعدد (100) كرتونة مياه جميعها مجهولة المصدر.

كما تم تحرير(6) محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف وأسمدة زراعية لحيازتهم سلع مجهولة المصدر وضبط (53) طن علف وردة بسمادون وشما وساقية المنقدى وسنتريس ،(70) طن كبريتات وفوسفات و(8) طن أسمدة بقرى شما وعزبة الوهارنة ، وتحرير (4) محاضر جنح ضد أصحاب محلات أدوات كهربائية بنواحي سنتريس وأبو رقبة ومدينة أشمون لحيازتهم سلع مجهولة المصدر وضبط ( 30) لفة سلك و(300) مروحة سقف و(10) مكواة و(7) ماكينات تصوير ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل الوميتال بناحية ساقية المنقدى وضبط (500) كجم ألوميتال مجهول المصدر ، وتحرير (3) محاضر جنح ضد أصحاب محلات مفروشات وسجاد ومراتب بناحية سنتريس وبوهة شطانوف ومدينة أشمون وتم ضبط (20) مرتبة و(100) سجادة وعدد (10) بطانية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح بناحية سبك الأحد ضد صاحب معرض سيراميك وضبط (40) بالتة سيراميك مجهولة المصدر ، ومحضر آخر ضد صاحب مستودع مواد بناء بأشمون وضبط (40) طن حديد مجهولة المصدر ، محضر جنح بسمادون ضد صاحب محل حدايد وبويات وضبط (30) كرتونة دهانات مجهولة المصدر.

هذا وتواصل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة استمرارها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بكافة أرجاء المحافظة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظً على صحة وسلامة المواطنين.



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط



جانب من عمليات الضبط