اليوم السابع
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رئيس النيابة الإدارية يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:52 م
رئيس النيابة الإدارية يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب سليم على و عبد الله محمود

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تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالنيابة عن المستشارين أعضاء الجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجموع السيدات المستشارين الأعضاء، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى باب الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وللشعب المصرى بأسرة، في ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

 

 

 

 


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حريق كنيسة ابو سيفين

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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

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