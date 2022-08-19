حملات نظافة وتجميل ورفع 5 أطنان مخلفات وتركيب كشافات بقرى الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات تطوير ونظافة وتجميل مكثفة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بتنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات جديدة بقرية المدامود قبلى، كما تم رفع 5 طن مخلفات وتراكمات صلبة وأتربة في قرية الصعايدة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار حملات التجميل والنظافة بمختلف مدن المحافظة.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم القيام بأعمال صيانة وتركيب كشافات جديدة بقرية المدامود قبلى، فى النجوع الآتية:- (نجع القضاء والفوز والعمدة ابو طربوش على زيدان والديابات الشرقى والغربى والسواحلية والتحسينات والمدامود الغربى والسمينة والطاولات ونجع الكرنك والصبيغه ونجع الترعة).

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بشن حملة نظافة وتفريغ الحاويات ونظافة الشارع العام ورفع 5 أطنان من داخل القرية، وأيضاً قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برفع التراكمات والمواد الصلبة وأتربة ونواتج تطهير الرى بالطريق الجانبي للسكة الحديد مصرف العشى، وذلك وفقاً للقرار رقم 176 لرفع التراكمات وتسوية الطريق.

وفى نفس السياق قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات إزالة تعديات ورفع نواتج تطهير المصارف، مما أسفر عن إزالة مبنى بدون ترخيص، ورفع 70 طن مخلفات صلبة من تطهير مصرف العشى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال إزالة التعدى على أرض زراعية على مساحة قيراط، وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية، وعبد الله يوسف مسؤول التنظيم، وسمير حلمي مدير حماية الأراضي الزراعية بالمركز، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية، وعبد الرسول محمود مدير الوحدة الزراعية بالقرية، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري.



أعمال صيانة وتركيب كشافات جديدة بقرية المدامود



جانب من رفع اطنان المخلفات بقرى الزينية



حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالأقصر



حملات رفع مخلفات بقرى الزينية



مدينة الزينية تقود حملات نظافة وتجميل







