تعرف على الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى

كتب - حسام الشقويرى

العلاج الكيميائى هو علاج دوائى يستخدم مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو فى الجسم، وغالبا ما يستخدم العلاج الكيميائى لعلاج السرطان، حيث تنمو الخلايا السرطانية وتتكاثر بسرعة أكبر بكثير من معظم خلايا الجسم، وتتوفر العديد من أدوية العلاج الكيميائي المختلفة، ويمكن استخدام أدوية العلاج الكيميائي بمفردها أو مجتمعة لعلاج مجموعة متنوعة من السرطانات، حسبما نشر موقع حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

وعلى الرغم من أن العلاج الكيميائي وسيلة فعالة لعلاج العديد من أنواع السرطان إلا أن العلاج الكيميائي ينطوي أيضًا على مخاطر الآثار الجانبية، وبعض الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى خفيفة ويمكن علاجها، فى حين أن البعض الآخر يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ويستخدم العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية لدى المصابين بالسرطان، وتوجد مجموعة متنوعة من الإعدادات التي يمكن استخدام العلاج الكيميائي فيها مع مرضى السرطان منها علاج استخدام العلاج الكيميائي كعلاج أساسي أو وحيد للسرطان.

ويمكن استخدام العلاج الكيميائي بعد علاجات أخرى، مثل الجراحة، لقتل أي خلايا سرطانية قد تبقى في الجسم، ويسمي الأطباء هذا العلاج المساعد.

ولتحضيرك للعلاجات الأخرى، يمكن استخدام العلاج الكيميائي لتقليص الورم بحيث تكون العلاجات الأخرى، مثل الإشعاع والجراحة ممكنة، ويسمي الأطباء هذا العلاج المساعد الجديد، ولتخفيف العلامات والأعراض، قد يساعد العلاج الكيميائى فى تخفيف علامات وأعراض السرطان عن طريق قتل بعض الخلايا السرطانية، ويسمي الأطباء هذا العلاج الكيميائي الملطف.

العلاج الكيميائى لحالات أخرى غير السرطان

أثبتت بعض أدوية العلاج الكيميائي فائدتها في علاج حالات أخرى، مثل:

أمراض نخاع العظام، حيث يمكن علاج الأمراض التى تصيب نخاع العظم وخلايا الدم من خلال زراعة نخاع العظم، والتي تُعرف أيضًا باسم زرع الخلايا الجذعية، وغالبًا ما يستخدم العلاج الكيميائي للتحضير لعملية زرع نخاع العظم.

الآثار الجانبية التي تحدث أثناء العلاج الكيميائى

تشمل الآثار الجانبية الشائعة لأدوية العلاج الكيميائى ما يلى:

غثيان

التقيؤ

إسهال

تساقط الشعر

فقدان الشهية

إعياء

حُمى

تقرحات الفم

الم

إمساك

كدمات سهلة

نزيف

يمكن منع العديد من هذه الآثار الجانبية أو علاجها، وتهدأ معظم الآثار الجانبية بعد انتهاء العلاج.

آثار جانبية طويلة الأمد ومتأخرة التطور

يمكن أن تسبب أدوية العلاج الكيميائى أيضًا آثارًا جانبية لا تظهر إلا بعد شهور أو سنوات من العلاج، وتختلف الآثار الجانبية المتأخرة تبعًا لعقار العلاج الكيميائى ولكن يمكن أن تشمل:

تلف أنسجة الرئة

مشاكل قلبية

العقم

مشاكل في الكلى

تلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب المحيطية)

خطر الإصابة بسرطان ثان