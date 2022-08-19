تعرف على "إكزيما البكاء" الأعراض وأسباب الإصابة

كتب - حسام الشقويرى

"إكزيما البكاء" هى مشكلة تنجم حين يفرز الجلد سائلًا بلون القش، ويمكن أن تظهر أحيانًا على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، وهى شائعة ويمكن أن تحدث لأى شخص يعانى من حالة جلدية، لكن قد تختلف أعراض وشدة إكزيما البكاء حسبما نشر موقع webmd.

أعراض إكزيما البكاء

مع "إكزيما البكاء" ستخرج البثور وتتسبب فى تبلل بشرتك، بمجرد أن يجف السائل، تظهر طبقة صفراء أو برتقالية من القشرة على جلدك، ويحدث هذا عادةً فى المناطق التى تنتشر فيها الإكزيما، مثل مكان ثنى جلدك (داخل كوعك أو خلف ركبتيك أو فى مقدمة عنقك)، لكن إكزيما البكاء يمكن أن تحدث فى أى مكان فى جسمك.

وهناك العديد من الأعراض المختلفة لإكزيما البكاء..

القروح المفتوحة

بثور

سائل على بشرتك

احمرار

تقشر

حكة أو حرقان أو وجع على جلدك

ومن الشائع أيضًا أن يعانى المصابون بإكزيما البكاء من جفاف الجلد أو التورم أو الحكة بشكل أسوأ، وقد يلاحظ الأشخاص المصابون بالإكزيما الشديدة أيضًا ما يلى:

حُمى

إعياء

وجع

قشعريرة

تورم الغدد الليمفاوية (خاصة في منطقة الإبط أو الرقبة أو الفخذ)

أسباب إكزيما البكاء

تحدث نتيجة التهاب فى الجلد، ويمكن أن يؤدى التورم الشديد إلى تمدد الأوعية الدموية الموجودة فى الجلد.