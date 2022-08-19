تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارة بترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع الآلاف من أهالى قرية الكفر الشرقي وعزبتي أبو عويضة وأبو عرفة، بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، جثامين 3 شباب، والذين لقوا مصرعهم غرقًا في مياه ترعة قرية أبو زمؤنة بطريق «النشاوي - الزعفران» دائرة المركز في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وقام الأهالي بأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة اليوم من داخل المسجد الكبير بالقرية، فور وصول الجثامين، وسط حالة من الحزن من الأهالي وأصوات بكاء وصراخ أقارب وأصدقاء المتوفيين، وفي مشهد جنائزي مهيب، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، وانتهاء كافة الإجراءات القانونية.

واتشحت قرية الكفر الشرقي بمركز الحامول، بالسواد عقب تلقيهم نبأ انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة قرية أبو زمؤنة بطريق «النشاوي - الزعفران»، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 5 من أبناء القرية وهم : «أحمد عوض مسعود، 35 سنة، ويوسف المعداوي عبد اللطيف، 25 سنة، قرية الشرقي، ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم، 30 سنة، بينما أصيب اثنان آخران وهما سالي أحمد سامي، 30 سنة، مصاب بجروح سطحية، وطارق محمد حسام الدين، 35 سنة، مصاب بجروح سطحية بالجسم».

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لدفتر عزاء حزنًا على الضحايا، ودعاءً للمصابين بالشفاء العاجل، وأثنى الأهالى على دماسة خُلق المتوفين وحسن تعاملهم مع الجميع من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة قرية أبو زمؤنه بطريق النشاوي الزعفران بدائرة مركز الحامول.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين وجميعهم مقيمون بقرية كفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث الثلاثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن.



مشاركة كبيرة لتلقي لتقديم العزاءط



يوسف المعداوي عبداللطيف



أحمد عوض مسعود



تشيع جثامين الشباب بقرية الكفر الشرقي



جانب من الحضور في الجنازة



جانب من العزاء