وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي،الخميس، أن هذا القرار يأتى على إثر المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي.

وقالت إن المغرب يعرب عن تقديره وإشادته بقرار جمهورية البيرو الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين . وسيمكن هذا القرار من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي، وخاصة في مجالات الفلاحة والأسمدة ، حيث سيتم اتخاذ مبادرات ملموسة في القريب العاجل.

وأشارت إلى أنه بفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من الملك محمد السادس، سحبت العديد من البلدان اعترافها ( بالكيان الوهمي، حسب البيان ) وأن من بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، لا تعترف 84 % منها بــ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، أي ثلثي البلدان الإفريقية ، و68 % من بلدان أمريكا اللاتينية والكارايبي ، و96 % من البلدان الآسيوية ، و100% من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية.