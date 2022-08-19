الداخلية تستجيب لالتماس نزيلة لزيارة ابنيها بمركز إصلاح وتأهيل المنيا

كتب محمود عبد الراضى

استجاب قطاع الحماية المجتمعية للالتماس المقدم من إحدى النزيلات - مودعة بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3 - وتمكينها من زيارة ابنيها- المودَعَين بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2- حيث تقدمت النزيلة بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الإستجابة لإلتماسها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى ولتحقيق أكثر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.