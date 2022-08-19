الداخلية تداهم أوكار الكيف فى القاهرة والمحافظات.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

تمكنت الجهود عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، وبحوزته (13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫300 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر البودر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزته ( 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى"القاهرة – القليوبية") حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) حال تواجدها بمنطقة سكنها ، وبحوزتها (كمية من مخدر الآيس"الشابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا ، وبحوزتهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد محلى – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض) وضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).