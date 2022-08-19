الداخلية تحمى البسطاء وتضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة بـ2 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (29) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (14869 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫007٫315 مليون جنيه) وضبط (27) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (557652 لتر) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (10903) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1820٫660) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (226) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (402,291 طن - 449053 ألف عبوة غذائية – 84444 قطعة).

ونجحت الجهود في ضبط (47) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (82,950 طن "أرز – سكر" – 10956 عبوة زيت طعام – 1918881 قطعة – 1918718 رغيف خبز – 160 بطاقة تموينية – 3 ماكينات صرف) وضبط (4945) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (27,085 طن – 210 قطعة) وضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (72,138 طن) وضبط (2740) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (469,714 طن – 4000 لتر - 150716 عبوة – 98890 قطعة).