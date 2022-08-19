"التنظيم والإدارة" ينتهى من تقييم المتقدمين لوظائف بهيئة تخطيط مشروعات النقل

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم المتقدمين لشغل عدد 14 وظيفة مهندسا بتخصصات (مدني، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلي)، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وتفقد اللواء حسن الليثي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أعمال التقييم بالمركز، حيث خضع المتقدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، حيث تقدم للمسابقة 537 متقدمًا، انطبقت الشروط على 432 منهم، وحضر منهم الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، عدد 322 متقدما.