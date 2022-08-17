التنظيم والإدارة: ورشة عمل لتدريب مسئولى تحديث الملف الوظيفى إلكترونيا بقنا

كتبت ريهام الباشا

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذين يمثلون الديوان العام والمديريات الخدمية بمحافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً الذي ينفذه الجهاز، ليرتفع بذلك عدد الجهات الإدارية التي تسلمت متطلبات التحديث إلى 309 جهات.

وتضمنت فاعليات الورشة التي عقدت بمقر الجهاز ، تدريب مسئولي التحديث على التواصل مع الجهاز إليكترونيا عبر استخدام التطبيق المخصص لذلك، كما تم تسليم ممثل كل جهة متطلبات التحديث، وهي حاسباً آلياً محمولاً (Laptop) وماسحاً ضوئياً (Scanner) و (Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وشارك في الورشة عدد 60 مسئول تحديث يمثلون ديوان عام المحافظة ومديريات، التربية والتعليم، الشئون الصحية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الطب بيطري، التموين والتجارة الداخلية، التنظيم والادارة، الإسكان والمرافق، الزراعة، ومديرية القوى العاملة.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة المركزية، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات.

ويهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع وغيرها، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.