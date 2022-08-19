"الآيات الكونية فى القرآن".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، ونشرت نصه عبر موقعها الإلكترونى وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على الأمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

كما نشرت وزارة الأوقاف، عبر "يوتيوب" ترجمة خطبة الجمعة اليوم، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، بعد قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي فى إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".