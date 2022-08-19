الأعلى للجامعات: 64 كلية تبدأ عملها لأول مرة هذا العام بالجامعات الأهلية

ماجد تمراز

قال محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هذا العام بدأ القبول في 12 جامعة أهلية جديدة، تضم 64 كلية، ستبدأ العمل لأول مرة في تخصصات مختلفة منها التقليدي ومنها المستحدث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "نظام القبول بتلك الجامعات هذه المرة سيكون عن طريق مكتب التنسيق الحكومي، وسيقوم المكتب بعمل مرحلة منفصلة لا علاقة لها بالقبول بالجامعات الحكومية، ويتناول فيها الطالب الرغبات حسب حاجته، معتمدا على مجموعه والحد الأدنى للقبول وعلى وجود أماكن شاغرة".

وقال: "تلك الجامعات بها 9 كليات طب جديدة، و5 كليات طب أسنان جديدة، و3 كليات علاج طبيعي جديدة، فمكنت الطالب من الوصول للكلية التي يرغب فيها، وبالنسبة للمصاريف، فهي أقل من الجامعات الخاصة، وعلى سبيل المثال مصاريف كلية الطب من 80 إلى 90 ألف جنيه".

وتابع: "أما عن المنح لابد أن تكون ممولة، ونحن نسوق لهذه المنح لكي تقوم جهات بدفع قيمتها، وهناك جهات خاصة تدفع تلك القيمة، ومن يحكمنا في الحد الأدنى هي الشريحة الطلابية التي تضم مجموع معين".