ادعى وفاتها بسبب الغاز.. القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكن الأسرة في قرية تابعة لمركز الصف.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها بها عدة إصابات بأنحاء جسدها، وبمواجهة زوجها أنكر تورطه فى قتلها، وذكر أنها لقيت مصرعها نتيجة تسرب الغاز.

وبتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث تورط الزوج في قتل المجني عليها، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بقتلها، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أنه طلب إقامة علاقة زوجية معها، إلا أنها لم تستجب له بسبب خلافات، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب وقتلها، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.