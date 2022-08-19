احتياطى إيطاليا من الغاز يصل إلى 78% وتستعد لشتاء صعب

فاطمة شوقى

تمتلك إيطاليا احتياطيات لتخزين الغاز تبلغ 78.19٪، أي لديها حوالي 151.26 تيراواط ساعة، وستستمر في ملئها لفصل الشتاء استعدادًا لخفض محتمل فى الإمدادات من قبل روسيا في ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبى لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة المساجيرو الإيطالية إن إيطاليا عند مستويات أعلى من المتوسط ​​الأوروبي ، والذي يبلغ 75.5٪، تليها ألمانيا فقط، التى تمتلك 189.3 تيراواط ساعة، أي ما يعادل 77.79٪ من سعتها التخزينية.

وتستعد إيطاليا وبقية شركائها الأوروبيين لقدوم الشتاء ولهذا السبب ، فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير، كانوا يبحثون عن مصادر بديلة لتلقي الغاز، حيث إنه قبل الصراع الروسي الأوكرانى حصل الاتحاد الأوروبي على 40٪ من هذه الإمدادات السنوية من الطاقة.

وفي حالة إيطاليا ، قبل الحرب ، كانت تستورد 90٪ من إمداداتها السنوية من الغاز و 40٪ من روسيا ، لكنها توصلت في الأشهر الأخيرة إلى اتفاقيات مع دول أخري مثل انجولا للحصول علي الغاز.

وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي تخشي الفرضية القائلة بأن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، يمكن أن يقطع شحنات الغاز إلى أوروبا من خلال عملاق الطاقة الحكومي جازبروم ، لأنه يمكن أن يجعل أسعار الطاقة أكثر تكلفة ويعاقب بشكل كبير اقتصادات الاتحاد الأوروبي ، التي تحاول التعافي منها، بعد الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

واختار الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة الإنتاج الداخلي من خلال الفحم ، حيث تقوم العديد من الدول الأعضاء بإعادة تنشيط المصانع لإنتاج الطاقة ، وهي الإجراءات التي تشكك فيها الجمعيات والجماعات البيئية ، التي تخشى أن تؤدي إلى إبطاء الرغبة في التحرك نحو انتقال الطاقة.