اليوم السابع
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أسعار الغاز تقفز فوق 2700 دولار بعد تعليق روسيا الشحنات لأوروبا عبر نورد ستريم

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:11 م
أسعار الغاز تقفز فوق 2700 دولار بعد تعليق روسيا الشحنات لأوروبا عبر نورد ستريم الغاز
كتب محمد جمال

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قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز فى أوروبا محطمة حاجز الـ 2700 دولار لكل ألف م مكعب لأول مرة منذ مارس بعد أنباء عن تعليق نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام، بحسب "روسيا اليوم". 

وبحلول الإغلاق تم تصحيح السعر إلى حوالي 2670 دولارًا، وفقًا لبيانات بورصة لندن، وكانت شركة جازبروم في وقت سابق، قد أعلنت عن تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في 31 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر، بسبب أعمال الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز الوحيدة العاملة في محطة بورتوفايا.

وبعد الإعلان سرعان ما قفزت أسعار العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر بنسبة 7.9% (وفق لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) إلى حوالي 2716 دولارًا، مصححة بشكل طفيف عند الإغلاق، ليقف السعر عند مستوى 2672 دولارًا.


أسعار الغاز

روسيا

نورد ستريم

أوكرانيا

الحرب الروسية



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