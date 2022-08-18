اليوم السابع
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95.1 مليـون برميـل يوميا حجم الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:00 ص
95.1 مليـون برميـل يوميا حجم الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى صورة ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية ( نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي ) في عام 2021 ، ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون برميل/ يوم ، أي بنسبة 1.% مقارنة بالـعام السابق ليصل مستواها إلى 95.1 مليون برميـل / يـوم  وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".
 
 
وذكر التقرير، أنه فيما يتعلق بتطور الإمدادات النفطية على مستوى الربع السنوي ، شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاع تلك الإمدادات بحوالي 600 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى حوالي 98.8 مليون برميل / يوم ، ثم ارتفعت بنحو 1.1 مليون برميل / يوم خلال الربع الثاني لتصل إلى نحو 93.9 مليون برميل / يوم.
 
 
وتابع التقرير، أنها وواصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث إلى نحو 95.6 مليون برميل / يوم ، قبل أن تصل إلى مستوى 98 مليون برميل / يوم خلال الربع الأخير من العام .
 
النفط
النفط

امدادات النفط
امدادات النفط

 


النفط

امدادات النفط

اسعار النفط

اسعار النفط العالمية



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