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720 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:11 م
720 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم ، عقدين مع شركة  XD EGEMACلتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وفى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ، ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق، وذلك لتنفيذ الآتى :

1نشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11ك.ف سعة (2×175+4×40) م.ف.أ .

2-إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ  من النوع المعزول بالغاز (GIS)

وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، أن التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ حوالى  720 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا  لكل محطة على حده .

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدلتا الجديدة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



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