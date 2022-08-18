وزير البترول يتابع خطة التوسع باستخدام الغاز كوقود فى السيارات

كتبت -مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز فى السيارات والاسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات من خلال التنسيق بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والوزارات والجهات المعنية فى الدولة، خاصة فى ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى والتي أدت إلى زيادة فى أسعار الخامات والمكونات الرئيسية سواء اللازمة لإنشاء المحطات أو اللازمة فى عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

كما وجه الملا بالتوسع في مراكز التحويل والصيانة وانتشارها في المدن الرئيسية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتهم فى عمليات التحويل وأعمال الصيانة والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية .

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز فى المحطات المتبقية لخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والتي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، كما تم متابعة موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبه للتخطيط ومشروعات الغاز المهندس أحمد محمود ومساعداه لمشروعات الغاز الطبيعى كوقود المهندس سيد حسين ومشروعات توصيل الغاز للمنازل المهندس محمد خضير، والمحاسب هشام نور رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية ورؤساء شركات غازتك المهندس عبدالفتاح فرحات وكارجاس المهندس حسانين محمد وغاز مصر المهندس وائل جويد.