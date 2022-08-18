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وزيرة الدولة لشؤون البلدية بالكويت: خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين تبدأ 1 سبتمبر

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:37 م
وزيرة الدولة لشؤون البلدية بالكويت: خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين تبدأ 1 سبتمبر دكتورة رنا الفارس
إيمان حنا

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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت دكتورة رنا الفارس، عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين، وفق "الأنباء الكويتية".
 
وتضمنت الخطة برنامجا زمنيا لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين على ثلاث مراحل الأولى تشمل ما لا يقل عن 33% وتبدأ فترة الإنذار 1 سبتمبر، أما المرحلة الثانيه تبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من 1 يوليو 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتين.
 
وأشار القرار إلى أن خطة التكويت تتضمن الضوابط التالية: تجهيز قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم وفق البرنامج الزمني خلال أسبوع.
 
واستثنى القرار الموظف غير الكويتى من أم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون، غير محددي الجنسية، موظفى الخدمات ، 50‎%‎ من  موظفي الجنائز إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.

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