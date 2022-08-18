هبوط الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الخميس.. وصعود مؤشرات بورصة الكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.2% خاسرًا 25.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12621.73 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.2% خاسرًا 25.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12621.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحًا 41.30 نقطة ليغلق عند مستوى 21574.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.4 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 7.30%، أعقبه قطاعي الأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.45%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والطاقة بنسبة 0.75%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الاتصالات، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "علم" بنسبة 6.08%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 5.52%، ثم سهم "نقي" بنسبة 4.91%، وتراجع 138 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 8.22%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.55%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 770.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.73% خاسرًا 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3432.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 180 مليون سهم محققة ما قيمته 454.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7439 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.9%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفعت قطاعات السلع، والتأمين، والمرافق العامة، والنقل بنسبة 5.33%، 1.44%، 0.38%، 0.03%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.33%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 4.27%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.4 مليون ورقة بقيمة 218.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.602% خاسرًا 164.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10125.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.039 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 199.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8847 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.77%، فيما ارتفع قطاعي المرافق، والصناعات بنسبة 1.6%، 0.18%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 3.5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.5%، ثم سهم "غذاء القابضة" بنسبة 3.45%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.45%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.28%، ثم سهم "الواحة كابيتال" بنسبة 3.01%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 289.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 14.66 نقطة ليغلق عند مستوى 7685.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% رابحًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8580.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحًا 10.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 295.9 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، ثم قطاعي البنوك، والتكنولوجيا بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.18%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات المنافع، والتأمين، والاتصالات، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 2%، 1.19%، 0.57%، 0.33%، 0.08%، على التوالي.