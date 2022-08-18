ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" أسماء والحالة الصحية للمصابين الـ8 بينهم 3 أطفال، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي على طريق الدواويس مفارق خيري دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية .

وأسف الحادث عن إصابة 8 بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص سوزوكي رقم ر. ج. و 8357 على طريق وصلة الدواويس مفارق خيري دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد السيد محمد35عام، بكدمات وسحجات بالجسم، والطفلة رقية محمد السيد 3 أعوام بكدمات وسحجات بالجسم ، والطفل محمود سليمان جودة 10 أعوام بكدمات وسحجات بالجسم، وسليمان جودة محمود 38 عام بكدمات وسحجات بالجسم ، والطفلة هدى سليمان جودة 6 أعوام مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأسماء محمد عبدالعظيم 30عام مصابة بكدمات وسحجات ، بالجسم والطفل محمد سليمان جودة 12 عام مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية، وهبة أحمد عبدالعظيم 29 عام مصابة اشتباه بخلع فى الكتف الأيمن وكدمات بالفخد الأيمن.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.