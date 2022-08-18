وأضاف قائد الفرقة - في تصريح أوردته وكالة أنباء/تاس/ الروسية، اليوم /الخميس/ - أنه "خلال الفترة التي تم خلالها الفحص، تم تدمير أكثر من 17000 مادة متفجرة على أراضي مطار ماريوبول".



وأوضح أنه أثناء تمشيط منطقة أحد المباني الإدارية في المطار، عُثر خبراء التخلص من القنابل على ثلاث قنابل يدوية لقاذفة قنابل يدوية أجنبية، بالإضافة إلى ألغام مضادة للأفراد، تم تدميرها باستخدام نظام الإنسان الآلى أوران- 6".