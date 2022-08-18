محافظ مطروح يتفقد معرض مشغولات أيادى مصرية.. صور

فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض مشغولات أيادى مصرية ، يرافقه الدكتورة دنيا عثمان نائب محافظ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية ، وحسام صالح مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيمان عبد الغنى منسق وحدة إيادى مصرية بالمحافظة وعددا من مديرى المديريات والادارات بالمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة ، والتى تأتى في إطار مبادرة" أيادى مصر" لأصحاب الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تفقد محافظ مطروح أجنحة المعرض للمشغولات البيئية واليدوية المتميزة التى أشاد بها الحضور موجها للمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات بالعمل على اشتراك العناصر والمشغولات المتميزة ضمن معارض تراثنا التى تقيمها وزارة الصناعة والتجارة مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المشروعات بما يوفر لهم فرص لتسويق وترويج منتجاتهم.

يذكر أن منصة " أيادى مصر تهدف لتسويق المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً إلكترونياً .. بالتعاون بين وزاراتى التنمية المحلية والإتصالات لتوسيع مجالات التسويق الاليكترونى والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب منتجى الحرف والمشغولات اليدوية.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جولة المحافظ بمعرض مشغولات أيادى مصرية



جولة المحافظ بمعرض مشغولات أيادى مصرية



معرض مشغولات أيادى مصرية



معرض مشغولات أيادى مصرية



معرض مشغولات أيادى مصرية

معرض مشغولات أيادى مصرية بمطروح

معرض مشغولات أيادى مصرية بمطروح